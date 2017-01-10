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DÜNYA

Mültecilerin yaşam savaşı

10 Ocak 2017 Salı, 11:28:31

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine geçmek için Sırbistan'ın Belgrad kentinde bekleyen sığınmacılar, çetin kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor

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    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da terk edilmiş binalarda, yaşamlarını zor şartlar altında sürdürmeye çalışan sığınmacılar, günlük ihtiyaçlarını gidermekte de güçlük çekiyor.

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    Yaktıkları ateşler ile ısınan ve yerde yatan sığınmacılar sınır kapılarının açılmasını bekliyor.

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    Avrupa'da etkili olan soğuk hava dalgası mültecileri etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor.

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