DÜNYA
Mültecilerin yaşam savaşı
10 Ocak 2017 Salı, 11:28:31 | Güncelleme: 11:57:50
Avrupa'nın çeşitli ülkelerine geçmek için Sırbistan'ın Belgrad kentinde bekleyen sığınmacılar, çetin kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da terk edilmiş binalarda, yaşamlarını zor şartlar altında sürdürmeye çalışan sığınmacılar, günlük ihtiyaçlarını gidermekte de güçlük çekiyor.
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Yaktıkları ateşler ile ısınan ve yerde yatan sığınmacılar sınır kapılarının açılmasını bekliyor.
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Avrupa'da etkili olan soğuk hava dalgası mültecileri etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor.
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Terkedilmiş binalarda yaşam mücadelesi veren mülteciler, son çare olarak sığındıkları binaların içlerine çadırlar kurdular.
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Bulgaristan'da ise iki Irak'lı ve bir Somali'li ile Yunanistan'da bir Afgan mülteci soğuk hava koşullarında donarak hayatlarını kaybettiği belirtiliyor.
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Soğuk hava dışında açlıkla da mücadele eden mültecilerin imdadına çeşitli yardım ve sivil toplum kuruluşları yetişiyor.
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Erzak alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan mülteciler, kış şartlarının bir an önce sona ermesini diliyorlar.
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