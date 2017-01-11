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Ban Ki-mun'un akrabalarına rüşvet teşebbüsü suçlaması

ABD federal mahkeme savcısı, eski BM Genel Sekreteri Ban'ın kardeşi ve yeğenine, Ortadoğulu bazı yetkililere rüşvet verme teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla dava açtı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 00:16:35 Güncelleme: 00:18:22 AA

Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un kardeşi ve yeğenine, Ortadoğulu bazı yetkililere rüşvet verme teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla New York'ta dava açıldı.

Manhattan'daki federal mahkemede görülecek davanın iddianamesine göre, Ban Ki-mun'un kardeşi Ban Ki-sang ve oğlu Joo Hyun Bahn, Vietnam'daki 800 milyon dolar değerindeki bir emlak projesine yatırımcı ayarlamak için söz konusu şirketle 5 milyon dolarlık komisyon karşılığı anlaştı.

İddiaya göre, anlaşmanın ardından Ban ve oğlu, ismi açıklanmayan bir Ortadoğu ülkesinin devlet fonunun bu projeye yatırım yapmasını sağlamak için yetkililere rüşvet vermeyi planladı.

Bu amaçla rüşvete aracılık yapacağını iddia eden Malcolm Harris isimli kişiye 500 bin dolar teslim eden Ban ve oğlu, anlaşmanın sağlanmasının ardından 2 milyon dolar daha ödemeyi vadetti.

Ancak iddianameye göre bu 500 bin doları alan aracı Malcom Harris, parayı söz konusu yetkililere vermek yerine harcadı. Ardından da Ban ve oğluna paranın yerine ulaştırıldığını söyledi.

Rüşvetin ulaştırıldığını zanneden Joo Hyun Bahn da emlak şirketine anlaşmanın imzalanacağı garantisi verdi. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine Joo Hyun Bahn, Malcom Harris ve Ban Ki-sang hakkında dava açıldı.

Sanıklardan Joo Hyun Bahn'ın gözaltında olduğu belirtilirken diğerleri hakkında bilgi verilmedi.

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