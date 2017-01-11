11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Dylann Roof
DÜNYA

ABD'de kiliseye saldıran Dylann Roof'a ölüm cezası

ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Charleston şehrinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenleyerek 9 kişiyi öldüren Dylann Roof'a ölüm cezası verildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 05:15:50 Güncelleme: 05:17:40 DHA

ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Charleston kentinde genel olarak Afrika asıllı Amerikalıların gittiği tarihi bir kiliseye gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren Dylann Roof ölüm cezasına çarptırıldı.

Bugün yapılan mahkemede, 9'u beyaz, 3'ü de Afrika asıllı Amerikalıdan oluşan 12 kişilik jüri, üç saat süren tartışmanın ardından Dylann Roof' hakkında ölüm cezası kararına vardıklarını açıkladı. Dylann Roof, 17 Haziran 2015'te gerçekleştirdiği silahlı saldırıda "Kadınlarımıza tecavüz ediyorsunuz, ülkemizi elimizden alıyorsunuz, defolun gidin" diye bağırdıktan sonra silahını çekerek 9 kişiyi öldürmüştü.

Nefret suçu işlediği belirtilen Dylann Roof'a, babasının Nisan ayında 21. doğum günü için 45 kalibrelik bir silah hediye ettiği, Roof'un saldırıyı bu silahla gerçekleştirdiği de polisin verdiği bilgiler arasında yer almıştı. Saldırıdan sonra kaçmayı başaran ve Charleston'dan 400 kilometre uzakta, bir trafik kontrolü sırasında yakalanan Dylann Roof'un, saldırıya geçmeden önce olayı gerçekleştirdiği kilisede yaklaşık bir saat, çevresindeki siyahi Amerikalılarla birlikte dua ettiğini belirtilmişti

Öte yandan Roof'un Facebook profilinde de ırkçı logoların bulunduğu bir fotoğraf ortaya çıkmış, giydiği ceketin üzerinde Güney Afrika'daki ırkçı rejimin bayrağının bulunduğu armalar yer almıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı John Nixon: Obama'nın Suriye politikası utanç verici
DÜNYA

"Obama'nın Suriye politikası utanç verici"
Ban Ki-mun'un akrabalarına rüşvet teşebbüsü suçlaması
DÜNYA

Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a şok
ABD'den PYD açıklaması
DÜNYA

ABD'den PYD açıklaması
ABD'den bomba iddia: Seçimleri etkileme emrini Putin verdi
DÜNYA

“Seçimleri etkileme emrini Putin verdi“
İran'dan ABD açıklaması
DÜNYA

İran'dan ABD açıklaması
ABD'nin Adalet Bakanı adayı: Gerekirse Trump'a karşı çıkarım
DÜNYA

"Gerekirse Trump'a da karşı çıkarım"
ABD'den bomba iddia: Seçimleri etkileme emrini Putin verdi
DÜNYA

“SEÇİMLERİ ETKİLEME EMRİNİ PUTİN VERDİ“
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı John Nixon: Obama'nın Suriye politikası utanç verici
DÜNYA

"OBAMA'NIN SURİYE POLİTİKASI UTANÇ VERİCİ"
Ban Ki-mun'un akrabalarına rüşvet teşebbüsü suçlaması
DÜNYA

ESKİ BM GENEL SEKRETERİ BAN Kİ-MUN'A ŞOK
Fransa'da "Suriye" ve " Esed" tartışması
DÜNYA

ESED'LE DİYALOĞUN SAVUNULMASI FRANSA'YI KARIŞTIRDI
Musul operasyonunda DEAŞ'lı 193 terörist öldürüldü
DÜNYA

MUSUL OPERASYONUNDA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI!
ABD'de kiliseye saldıran Dylann Roof'a ölüm cezası
DÜNYA

KİLİSE SALDIRGANINA ÖLÜM CEZASI!