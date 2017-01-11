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DÜNYA

İnfial yaratan görüntülere Bakan Çelik'ten tepki

AB Bakanı Ömer Çelik, bir Avrupa başkentinde sokaklarda kalmamaları için mültecilerin ellerindeki battaniyelerin güvenlik güçleri tarafından alındığını gösteren görüntülere sert tepki verdi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:01:44 Güncelleme: 17:13:49

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Dün maalesef sosyal medyada çok acı görüntüler gördüm. Bir Avrupa başkentinde mültecilerin sokaklarda kalmaması için ellerindeki battaniyelerin toplandığı görüntüler. Ne yapacak bu insanlar? Ölümden kaçıp hür ve demokratik dünyaya sığınmışlar. Demokrasiden, insan haklarından bahsedeceğiz ama bir Avrupa başkentinde bu soğuk havada ellerindeki battaniyelerin bile toplanması bütün kazanımlarımızı tehlikeye atacak yaklaşımlardır. Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz."

"Yeni yılda büyük bir ajandamız var. Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde seçimler olacak. Dikkatli bir şekilde Avrupa coğrafyasında aşırı sağın aktivitelerine karşı duyarlı olmak zorundayız. İslamofobik akımların hakim olmaması konusunda ciddi hassasiyet göstermeliyiz."

"T.C. olarak AB ile ilişkilerimizi sürdürme konusundaki görevlerimizi yerine getiriyoruz ama büyük resimde, Avrupa coğrafyasının demokratik değerlerini tehdit eden unsurlara karşı mücadele etmek, güvenli bir geleceğe sahip olmasını sağlanmasını temin etmek ve yabancılara karşı düşmanlığı engellemek gibi büyük ödevlerimiz var. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi süreci Türkiye için çok önemli konular. Fasılların açılmaması gibi bir yaklaşım Türk halkına yapılmış en büyük haksızlıklardan biridir. Demokrasiyi savunmak demek Türkiye'nin yanında olmak demektir."

KIBRIS MÜZAKERELERİ

"İki kurucu devlete dayanan bir çözüme ulaşma konusunda Trükyie'nin iradesi güçlü. Hiç kimse bunu Güney Kıbrıs, AB devletidir, dolayısıyla kuzeyin güneye katılması gibi bir yaklaşımla ele alamaz."

"Bu iş çözülürse AB'de ilerleme sağlanır gibi bir tablo doğru değil. Çoğu kez Güney Kıbrıs'ın vetosunun arkasına saklanan ülkeler olduğunu biliyoruz."

ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

"TBMM'deki görüşmelerle ilgili ben basın mensuplarımızın görüşünü almak isterim. CHP milletvekillerinden profesyonel ve amatör çekim yapanlar var. Topyekün iletişim fakültesinin birinci sınıfına kaydolma arzularını görmek lazım. Oraya profesyonel kamera falan kurmuşlar, telif hakkı istemenizde fayda var."

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