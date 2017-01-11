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Trump sonunda isyan etti: Nazi Almanyası'nda mı yaşıyoruz?

ABD başkanı seçilen Donald Trump, Rusya'nın elinde kendisiyle ilgili uygunsuz bilgiler olduğu yönündeki haberler üzerine bir açıklama yaptı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 17:50:24 Güncelleme: 17:52:35 HABERTURK.COM

ABD başkanı seçilen Donald Trump, Rusya'nın elinde kendisine karşı koz olarak kullanabileceği uygunsuz bilgiler olduğuna dair iddialarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Dünya gündemine bomba gibi düşen haberin tamamen uydurma olduğunu söyleyen Trump, "Rusya, doğruluğu onaylanmamış raporun tamamen uydurma ve saçmalık olduğu söyledi. Bu adil değil! Rusya beni asla güçlendirmeye çalışmadı. Rusya'yla alakalı hiçbir şeyim yok. Anlaşma, kredi, hiçbir şey!" ifadelerini kullandı.

Muhaliflerin bu tip karalamalarla seçim zaferini gölgelemeye çalıştığını belirten Trump, "Seçimi kolayca kazandım. Muhteşem hareketimiz onaylandı. Yalancı muhalifler, yalan haberlerle seçim zaferimizi aşağılamaya çalışıyor. İstihbarat servisleri bu yalan hberlerin 'sızmasına' asla izin vermemeliydi. Bana yapılan son saldırı. Nazi Almanyası'nda mı yaşıyoruz?" şeklinde konuştu.

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