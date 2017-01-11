İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu. Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından yerel saatle 19.50'de BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Burcu, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, "Toprak oranı konusunda Mont Pelerin'de sağlanan bir uzlaşı vardı. Rum tarafının yüzde 28,2 ve Türk tarafının yüzde 29,2 diye yakınlaşması söz konusuydu. Taraflar bu çerçevede BM'ye haritalarını sunacaklar" dedi.

Sözcü Burcu, BM harita uzmanının, Rum ve Türk harita uzmanlarıyla varılan mutabakat çerçevesinde teknik çalışmasını tamamlayıp haritaları koruma altına alacağını ifade etti.

Müzakerelerde, Birleşik Kıbrıs'ın anayasasının değiştirilmesi, yenilenmesi gerekirse bu değişikliğin hangi kurallar çerçevesinde yapılacağının tartışıldığını belirten Burcu, şunları söyledi:

"Birleşik Kıbrıs'ta en yüksek yargı organı Federal Yüksek Mahkeme olacak. Federal Yüksek Mahkemede temsil eşittir. Yani eşit sayıda Türk ve Rum yargıç olacak. Doğaldır ki bazı karar alma süreçlerinde toplumsal ayrışma olabilir. Yüksek Mahkeme bu karar alma kapasitesini kaybedebilir. Bu kapasitesini kaybetmesin diye Tıkanıkları Açma Mekanizması ne olabilir onu konuştuk. Öte yandan Ekonomi ve AB konuları ile ilgili konuştuk."

Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinin başarılı geçtiğine yönelik BM'den yapılan açıklama hakkında Burcu, "Başarı için illaki bir referandum tarihi almak gerekmez. Önemli olan politik çerçevenin ortaya çıkması veya bu politik çerçeveyi ortaya çıkaracak çok yakın bir aşamaya gelmiş olmamızdır" dedi.

BM Cenevre Ofisi'nde yarın düzenlenecek uluslararası konferansa, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin dışişleri bakanları katılacak. Avrupa Birliği (AB) de "özel gözlemci" statüsünde görüşmelerde yer alacak.