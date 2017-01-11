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İngiltere AB çalışanları için bin sterlin isteyecek

Avrupa Birliğinden ayrılmaya hazırlanan İngiltere AB çalışanları için bin sterlin isteyecek

11 Ocak 2017 Çarşamba, 23:08:48 Güncelleme: 23:10:52 AA

İngiltere’nin Göçten Sorumlu Bakanı Robert Goodwill, ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının ardından AB vatandaşlarını çalıştıran işverenlerden kişi başına yıllık bin sterlin talep edilebileceğini belirtti.

Goodwill, Lordlar Kamarası’ndaki konuşmasında, "Bu yıl nisan ayında AB dışından çalışanlar için ek ücretlendirme getiriyoruz. Hintli bir bilgisayar programcısını dört yıllık kontratla çalıştırmak istiyorsanız vize ücretlerine ve oturum testi ücretlerine ek olarak yıllık bin sterlin ödemeniz gerekecek. İşverenin 4 yıllık kontrat karşılığında 4 bin sterlin ödemesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

Benzer bir uygulamanın İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından AB vatandaşları için de uygulanabileceğini belirten Goodwill, "Bu halihazırda AB dışı vatandaşlar için geçerli. Bunun AB vatandaşlarına da uygulanabileceği önerildi." diye konuştu.

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