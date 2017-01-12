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DÜNYA

Rusya, Suriye'deki gücünün yapısını değiştiriyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'den asker çekme planı kapsamında altı adet SU-24'ün çekildiğini, 4 adet SU-25'in Hmeymim'e gönderildiğini bildirdi

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:09:59 Güncelleme: 14:11:35 Reuters

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de konuşlu Rus vurucu gücünün yapısının değiştirilmesine başlandığını açıkladı.

Bakanlık, bunun daha önce açıklanan asker çekme planı kapsamında yapıldığını belirtti.

Rus haber ajanslarının bugün verdiği bilgiye göre bakanlık, altı adet SU-24 bombardıman uçağının Suriye'den çekilmesinin gerçekleştiğini açıkladı.

Ancak rotasyon planları uyarınca dört adet SU-25 yer saldırı uçağı da Suriye'nin Lazkiye vilayetindeki Hmeymim hava üssüne gönderildi.

Bu üste bulunan bazı uçaklar ve askeri personel arasında da çekilmeler devam edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Aralık ayı sonunda varılan ateşkes anlaşmasını açıkladığında, Rusya'nın Suriye'deki askeri güçlerinden bir kısmının geri çekeceğini de söylemişti.

Rus Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov geçen hafta yaptığı açıklamada, "Amiral Kuznetsov" uçak gemisine refakat eden Rus donanmasının da doğu Akdeniz'den çekilmeye başladığını söylemişti.

 

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