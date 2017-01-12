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DÜNYA

Almanya'da göçmen kadınlara uyum desteği

Almanya'ya göç eden kadınlara uyum desteği veren BerufsWege für Frauen e.V adlı kadın derneği Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'ni (KAGİDER) ziyaret etti

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:15:20 Güncelleme: 15:37:59

Almanya’nın tanınmış kadın derneklerinden BerufsWege für Frauen e.V. yöneticisi Yvonne Skowronek ve derneğin 'Kalifiye Göçmen Kadınlar Projesi' yönetmeni Nil Esra Dağistan, KAGİDER’i ziyaret etti. Ziyarette iki kadın derneği, aralarındaki işbirliği imkanlarının geliştirilmesi üzerine görüştü.

BerufsWege für Frauen e.V. Derneği, bugüne kadar birçok Türk göçmen kadına uyum desteği verdi. Nil Esra Dağıstan, “1988 yılında kurulan ve sadece 2015 yılında 3519 kadına eğitim veren BerefsWege für Frauen e.V., Almanya’ya gelen kadınların aldıkları eğitim doğrultusunda iş yaşamına katılmaları, uyum sorunu yaşamama ve bu noktada gerekli desteklerin sağlanması konusunda çalışmalar yapıyor. Derneğin çalışma alanı Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Türkiye’deki kadın dernekleri tarafından yönlendirilecek kadınların göçmen olarak Almanya’ya geldiklerinde çok zaman kaybetmeden bize ulaşabilmeleri için işbirliğini arttırmak istiyoruz” dedi.

Leyla ÜNAL / İSTANBUL

 

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