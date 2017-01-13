Hamas'tan İsrail askerlerine dijital 'tuzak'!

İsrail ile Filistin arasında on yıllardır süren savaş, dijital dünyaya da sıçramış gibi görünüyor. İsrail askeri yetkilileri, Hamas militanlarının İsrail askerlerinin cep telefonlarını hacklemeye çalıştıklarını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, kadın fotoğraflarıyla sahte hesap oluşturan Hamas üyeleri bazı İsrailli askerlere sosyal paylaşım sitesi üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. Askerlerle bir süre sohbet eden Filistinli grubun üyeleri, daha sonra askerlere görüntülü konuşma yapabilmek için bir uygulama gönderdi ve bunu indirmelerini istedi.

Hamas'ın kurduğu tuzağa düşen İsrailli askerlerin cep telefonlarına indirdikleri uygulama, telefonlarının kamera ve mikrofonları dahil tüm kontrolünü konuştukları Hamas militanına veriyordu.

Olayın açığa çıkmasının ardından açıklama yapan İsrail ordusundan bir yetkili, Hamas'ın herhangi büyük bir bilgi elde edemediğini söyledi. Olaya konu olan askerlerin birçoğunun düşük rütbeli olduğunu söyleyen yetkili, Hamas'ın daha çok Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçleri ve silahlarıyla ilgili bilgilerin peşinde olduğunu belirtti.

İsrailli yetkili, Hamas militanlarının kullandığı fotoğrafların gerçek insanlara ait olduğunu ve kişilerin sosyal medya hesabından çalındığını ifade etti.