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ABD istihbaratından İsrail'e uyarı: Trump'a güvenmeyin!

İsrail basını, ABD istihbaratının İsrailli meslektaşlarını Trump'la bilgi paylaşımı konusunda uyardığını iddia etti

13 Ocak 2017 Cuma, 11:08:54 Güncelleme: 11:18:50 HABERTURK.COM

20 Kasım'da başkanlık koltuğunu mevcut başkan Barack Obama'dan devralması beklenen Donald Trump ile ABD istihbaratı arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Rusya'nın seçimleri hacklediği iddiasıyla başlayan kriz, uluslararası bir boyuta sıçramış gibi gözüküyor.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un İsrail istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının İsrailli meslektaşlarıyla gizli bir görüşme yaparak Trump konusunda uyarılarda bulunduğunu iddia etti.

İki ülkenin istihbarat birimleri arasında yapılan görüşmede, ABD'li yetkililerin İsrailli yetkililere, Trump'ın Rusya ile şüpheli ilişkileri olduğunu ve Rusya'nın baskısı altında olduğunu söylediği öne sürüldü.

ABD'li yetkililerin İsrail'i Trump'la bilgi paylaşımı konusunda uyardıkları ve Trump'la paylaştıkları bilgilerin önce Rusya'ya ardından da İran'a geçebileceğini söyledikleri belirtildi.

İsrail ile ABD özellikle Ortadoğu'da yürütülen operasyonlar için istihbarat alanında uzun yıllardır işbirliği yapıyorlar.

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