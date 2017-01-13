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Rose Gottemoeller
DÜNYA

NATO'dan sevkiyat açıklaması: Rusya'nın tutumuna karşı makul bir karşılık

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller, ABD'nin Polonya'ya yaptığı sevkiyatla ilgili, "Rusya'nın saldırgan tutumuna karşı makul bir karşılık" dedi ve bunun savunmaya yönelik olduğunu savundu

13 Ocak 2017 Cuma, 17:50:52 Güncelleme: 17:53:43 AA

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, ABD'nin Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'ya bu hafta yaptığı askeri sevkiyat hakkında, "NATO'nun ittifak olarak yaptığı askeri sevkiyat orantılı, ölçülü ve savunmaya yönelik." dedi.

Gottemoeller, ABD'nin Orta ve Doğu Avrupa'ya yaptığı asker, tank ve zırhlı araç sevkiyatının Rusya'nın bölgedeki saldırgan tutumuna karşı makul bir karşılık olduğunu söyledi. Gottemoeller, NATO'nun bu bağlamda orantılı, ölçülü ve savunmaya yönelik hareket ettiğini savundu.

Baltık Haber Ajansına (BNS) açıklama yapan Gottemoeller, NATO çerçevesindeki sevkiyatın, temkinli bir şekilde yürütüldüğünün altını çizerek acele etme ihtiyacı duymadıklarını dile getirdi.

Gottemoeller, 3 bin 500 asker, 87 tank ve 144 zırhlı araçtan oluşan sevkiyat kararının Rusya'nın Baltık bölgesinde ve NATO'ya karşı tehditkar duruşuna karşı bir cevap niteliğinde olduğunu vurguladı. NATO yetkilisi, ittifakın olumsuz durum riskini düşürmek için Moskova ile diyalogdan yana olduğuna dikkat çekti.

Adlarının açıklanması istemeyen NATO yetkilileri ise Rusya'nın birkaç senedir sürdürdüğü saldırgan tavrın kaygıya sebep olmasına rağmen NATO ülkelerine yönelik ciddi bir işgal tehdidi görmediklerini belirtti.

NATO'nun ABD öncülüğünde gerçekleştirdiği sevkiyat kapsamında ilk Amerikan askerleri cumartesi günü Polonya'nın Zagan kentine varmıştı. Polonyanın Swietoszow, Skwierzynia ve Boleslawiec kentlerinde 18 Ocak'a kadar kalacak birlikler, 9 ay boyunca bu ülkede konuşlandırılacak. Ayrıca birliklerin bir bölümü Baltık ülkelerinin yanı sıra Bulgaristan ve Romanya'ya yönlendirilecek.

NATO, Ukrayna krizi ve Rusya'nın müdahalesi sonrası geçen yıl temmuz ayında Varşovada düzenlenen zirvede, doğu sınırındaki savunma kapasitesini güçlendirme kararı almıştı. NATO, bu kapsamda Polonya ve Baltık ülkelerinde dönüşümlü olarak 4 uluslararası tabur konuşlandırmayı planlıyor.

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