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Çernobil'in küllerinden güneş enerjisi santrali kuruluyor

13 Ocak 2017 Cuma, 20:46:26 AA

Çernobil santralinin güneyindeki 2 bin 500 hektarlık yasak arazide bir gigavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak

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    Dünyanın en büyük nükleer faciasına neden olan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyasyon yayma riski devam ederken Çinli iki şirketin Çernobil santralinin güneyindeki 2 bin 500 hektarlık yasak arazide bir gigavatlık güneş enerjisi santrali kurmayı planladığı bildirildi.

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    The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'in en büyük yenilenebilir enerji kuruluşlarından biri olan Golden Concord Holdings'in (GLC) yan kuruluşu, bölge için güneş panelleri tedarik edip kurulumunu gerçekleştirirken, devlete ait Çin Ulusal Makine Aksamları Sanayi Şirketi'nin (Sinomach) yan kuruluşu ise tesisi inşa edecek ve işletecek. Böylece, radyasyon seviyesinin yüksek olması nedeniyle insanların yaşaması için uygun olmayan alan, enerji üretimi için kullanılacak.

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    Ukrayna Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ostap Semerak, yaptığı açıklamada, “Bu ucuz arazi ve bol güneş ışığı, proje için sağlam bir temel oluşturmaktadır." ifadesine yer verdi. Semerak, ayrıca, arta kalan elektrik nakil tesislerinin de yeniden kullanıma hazır durumda olduğunu kaydetti.

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