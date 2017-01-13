Çernobil'in küllerinden güneş enerjisi santrali kuruluyor

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The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'in en büyük yenilenebilir enerji kuruluşlarından biri olan Golden Concord Holdings'in (GLC) yan kuruluşu, bölge için güneş panelleri tedarik edip kurulumunu gerçekleştirirken, devlete ait Çin Ulusal Makine Aksamları Sanayi Şirketi'nin (Sinomach) yan kuruluşu ise tesisi inşa edecek ve işletecek. Böylece, radyasyon seviyesinin yüksek olması nedeniyle insanların yaşaması için uygun olmayan alan, enerji üretimi için kullanılacak.