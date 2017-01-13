ABD, Astana'da yer alacak mı?

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, 23 Ocak'ta Suriye için Astana’da yapılacak görüşmelere davet edilmediklerini açıkladı

13 Ocak 2017 Cuma, 23:14:00 Güncelleme: 23:23:40 İHA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, Suriye için Astana’da yapılacak görüşmelere davet edilmediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında, Suriye için 23 Ocak’ta başlayacak Astana görüşmelerinde sizin bir rolünüz olacak mı?” şeklindeki soruya, “Orada bir rolümüz olacak mı bilmiyorum ve bu konuda sizi görüşmeleri düzenleyen Rusya ve Türkiye’ye yönlendirmek isterim. Biz henüz bir davet almadık.” yanıtını verdi.

Basın mensubunun, “Bu görüşmeler hakkında size bir şey söylediler mi?” sorusuna ise Mark Toner, “Bakanımız, kendisinin de ifade ettiği gibi, hem Rus hem de Türk mevkidaşıyla irtibat halinde Suriye’deki durumu görüşüyor. Bu yüzden de, elbette kendisi bu görüşmelerde süreci hızlandırabilir. Fakat biz bu görüşmeleri düzenleyen değiliz” cevabını verdi.

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