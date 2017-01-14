Costa Concordia gemisi hurdaya dönüştü

2012 yılının Ocak ayında İtalya sahillerinde 4 bin 252 yolcusuyla sulara gömülen Costa Concordia gemisi kazadan tam 5 yıl sonra bugünlerde hurdaya ayrılarak parçalanıyor.
2012'de 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik kaza sonucunda gemiyi yolculardan önce terk eden ve adı "Korkak Kaptan"a çıkan Francesco Schettino 16 yıl hapisle cezalandırılmıştı.
2. Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'nın en büyük deniz felaketi olan Costa Concordia kazasından sonra devasa gemi Mayıs ayında Cenova limanına getirilmiş ve burada hurda olarak geri dönüştürülmek üzere parçalarına ayrılıyor.