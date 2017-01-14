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DÜNYA

Costa Concordia gemisi hurdaya dönüştü

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:47:20 HABERTURK.COM

İtalya'da 144 bin 500 tonluk yolcusu ile sulara gömülen hayale gemi parçalanarak hurdaya dönüştürülüyor

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    2012 yılının Ocak ayında İtalya sahillerinde 4 bin 252 yolcusuyla sulara gömülen Costa Concordia gemisi kazadan tam 5 yıl sonra bugünlerde hurdaya ayrılarak parçalanıyor.

     

     

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    2012'de 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik kaza sonucunda gemiyi yolculardan önce terk eden ve adı "Korkak Kaptan"a çıkan Francesco Schettino 16 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

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    2. Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'nın en büyük deniz felaketi olan Costa Concordia kazasından sonra devasa gemi Mayıs ayında Cenova limanına getirilmiş ve burada hurda olarak geri dönüştürülmek üzere parçalarına ayrılıyor.

     

     

     

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