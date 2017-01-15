Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattında Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan Fikret Beşirov isimli bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık yetkilileri şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunurken, Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Beşirova 3. dereceli "Askeri Hizmet Madalyası" verilmesi kararı aldı.