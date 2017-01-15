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DÜNYA

Duterte'den 'teröristleri rehinelerle birlikte bombalayın' emri

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, adam kaçıran teröristleri bombalama emri verirken, rehinelerin durumu için ise, "Üzgünüm, sivil zayiat" dedi

15 Ocak 2017 Pazar, 14:19:06 Güncelleme: 14:21:23 AA

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkedeki güvenlik birimlerine, denizde adam kaçırma eylemlerinin son bulması için teröristleri bombalama emri verdiğini, rehinelerin de bu durumda "sivil zayiat" sayılacağını söyledi.

Davao kentinde iş adamlarına hitap eden Duterte, daha önce Malezya ve Endonezya Deniz Kuvvetlerine Ebu Seyyaf gibi terör örgütlerini takip için ülke karasularına girme ve teröristleri bombalama izni verdiğini hatırlatarak aynı şekilde ülke Deniz Kuvvetleri ve sahil güvenlik birimlerine de gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Güvenlik birimlerine, "İnsanları rehin alıp kaçmaya çalışıyorlarsa hepsini bombalayın." şeklinde emir verdiğini aktaran Duterte, rehinelerin durumuyla ilgili olarak da "Üzgünüm, sivil zayiat" ifadesini kullandı.

Duterte, bu yaklaşımın, fidye için adam kaçıran terörist gruplarla mücadelede devlete imkan sağlayacağını belirterek "İşlediğiniz suçlara karşılık bir de ödül alamazsınız. Sizleri gerçekten patlatacağım." dedi.

Bu arada, Duterte'nin, şiddet ve rehin alma eylemleriyle bilinen Ebu Seyyaf adlı terör örgütünü kastederek yaptığı açıklamanın, yaklaşık 3 ay önce bir kargo gemisinden fidye için örgüt tarafından kaçırılan Güney Koreli kaptan ve Filipinli mürettebatının serbest bırakılmasının ardından geldiği belirtildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geç yıl ağustosta 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirme" emri vermiş, askerlerle militanlar arasında çıkan ilk çatışmada, 11 Ebu Seyyaf militanı öldürülmüştü.

Filipinler'de ordu ve emniyet yetkililerinin ortak hazırladığı tehdit analiz raporuna göre, örgüt 2016'nın Ocak-Haziran döneminde elinde tuttuğu 14 Endonezyalı ve 4 kişilik Malezyalı mürettebatı serbest bırakmak için 7,3 milyon dolar aldığı belirtilmişti.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren terör örgütü Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

 

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