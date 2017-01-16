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Almanya'da düğün kutlayan Türkler
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Almanya'da yol ortasında düğün kutlayan Türkler

Almanya'da akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup düğün kutlaması Türkler, sosyal medyanın gündemine oturdu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:07:17 Güncelleme: 16:10:00

Almanya'da otomobilleriyle düğün konvoyu yapan Türkler cadde ortasında araçlarını durdurdu. Yol ortasında oyun oynayıp havaya ateş açtıkları görüldü.

Ülkemizde de sıkça görülen bu düğün kutlamaları Almanya caddelerinde olunca, Almanlar şaşkın gözlerle izlemekle yetindi. Kutlamalara devam eden Türkler, cadde ortasında arabalarıyla drift de yaptı. Türk bayraklarıyla yaptıkları kutlama gözlerden kaçmazken, sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük ilgi gördü.

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