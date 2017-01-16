Almanya'da otomobilleriyle düğün konvoyu yapan Türkler cadde ortasında araçlarını durdurdu. Yol ortasında oyun oynayıp havaya ateş açtıkları görüldü.

Ülkemizde de sıkça görülen bu düğün kutlamaları Almanya caddelerinde olunca, Almanlar şaşkın gözlerle izlemekle yetindi. Kutlamalara devam eden Türkler, cadde ortasında arabalarıyla drift de yaptı. Türk bayraklarıyla yaptıkları kutlama gözlerden kaçmazken, sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük ilgi gördü.