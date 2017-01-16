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Mesut Barzani
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Mesut Barzani'nin istifa edeceği haberleri yalanlandı

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek ve uzlaşmaya zemin açmak amacıyla istifa ettiği haberleri yalanlandı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 20:28:21 Güncelleme: 23:20:11 AA

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Basın Danışmanı Bahtiyar Şahi, Barzani'nin görevinden istifa ettiği iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

İddianın dayandırıldığı Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kefah Mahmud da AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yayın organının sözlerini çarpıttığını söyledi.

Mesut Barzani, 2016 yılında kendisine alternatif bir aday bulunması halinde görevi devretmeye hazır olduğunu belirten bir bildiri yayımlamıştı ancak bölgedeki siyasi partiler, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede başarılı olan Barzani'nin görevde kalmasına sıcak bakmışlardı. Kürt bölgesinde sadece Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) muhalifliğiyle bilinen Goran Hareketi, Barzani'nin başkanlık süresinin iki yıl daha uzatılmasına karşı çıkmıştı.

Görevine devam eden Mesud Barzani, bugün Davos zirvesine katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

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