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İsrail'de MOSSAD ajanlarına özel koruma

İsrail istihbarat servisi MOSSAD ajanlarının kimliklerinin açığa çıkmasının önlemesi amacıyla yeni bir düzenleme hazırlanıyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 22:15:14 Güncelleme: 22:19:20 AA

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hükümetinin önümüzdeki hafta pazar günü yapılacak haftalık toplantısında MOSSAD ajanlarıyla ilgili bilgi toplayan ve bu bilgileri ifşa edenleri cezalandıracak düzenlemeyi onaylaması bekleniyor.

İç Güvenlik Komisyonu tarafından onaylanacak
Gazetenin haberinde, MOSSAD ajanlarının kimliklerini veya bu ajanlara ilişkin bilgileri ifşa edenlerin 7 yıl ila müebbet hapis cezasıyla yargılanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Düzenlemenin Bakanlar Kurulunun ardından, İsrail parlamentosu Knesset'teki İç Güvenlik Komisyonu tarafından onaylanacağı belirtildi.

İsrail ve çeşitli Batılı ülkeler tarafından yayımlanan raporlarda, 1949'da kurulan İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın dünyanın farklı noktalarında birçok suikastta parmağı olduğu kaydediliyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    mosad gucluyse dunyada kilid yerlerde yahudi var hepsi bundan ibaret
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