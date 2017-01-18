ABD'de 18 milyon insan sigortasız kalabilir

ABD'de "Obamacare" adıyla bilinen sağlık reformunun iptalinin, ülkede ilk yıl 18 milyon insanın sigortasız kalmasına neden olacağı bildirildi.

Herhangi bir partiye bağlı olmayan ABD Kongresi Bütçe Ofisinin (CBO) raporuna göre, Obamacare'in yürürlükten kaldırılması durumunda, reformun iptalini takip eden ilk yeni yıl içinde yaklaşık 18 milyon insanın sigortasız kalmasına neden olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, ayrıca Obamacare'in iptal edilmesi ve yerine yeni bir sağlık reformu getirilmemesi durumunda 2026 yılına kadar ülkede yaklaşık 32 milyon insanın sigortasız kalacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Obamacare'in yürürlükten kaldırılmasını takip eden yeni yıl içerisinde aylık bireysel sigorta primlerinin yüzde 20 ila 25 arasında artacağına dikkat çekilen raporda, bir sonraki yıl bu oranın yüzde 50'ye, 2026'da da şu ankinin iki katına çıkmasının öngörüldüğü ifade edildi.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray koltuğuna oturduktan sonra Obamacare'in en kısa sürede iptal edileceğini ve bunun yerine "çok daha ucuz ve daha iyi" bir sağlık sistemi getirileceğini belirtmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, geçen cuma, Obamacare’in iptali için daha önce Senato’dan geçen “bütçe uzlaştırma” düzenlemesini 198’e karşı 227 oyla kabul etmişti. 20 Ocak'ta göreve başlayacak Trump’ın başkanlığının ilk gününde imzalaması beklenen düzenlemenin, Obamacare’i savunmak için ellerinden geleni yapacaklarına söz veren Demokratların işini zorlaştıracağı tahmin ediliyor.