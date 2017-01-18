İspanyol polisinden protesto gösterisi

İspanyol polisi, işlerine saygı duyulması ve siyasi çekişmelere alet edilmemeleri talepleriyle sokağa çıktı.

Katalonya yerel polisi başta olmak üzere İspanya ulusal polisi ile Bask yerel polisinin bağlı olduğu sendikaların çağrısıyla Barcelona kentinde organize edilen gösteriye binin üzerinde polisin katıldığı bildirildi.

"Onur, saygı ve güvenlik için hepimiz birlik içindeyiz. Vatandaşları koruyoruz ve onlara hizmet ediyoruz. Artık yeter" yazılı pankartın arkasında yürüyen polisler, "siyasi tartışmaların dışında tutulmak, profesyonel işleriyle ilgili konularda hukukun bağımsızlığının garantisini hissetmek ve emniyet kurumuna saygı" taleplerinde bulundu.

Gösteriye geldikleri sivil siyah kıyafetlerinin üzerine "polis" yazılı kolluklar takan güvenlik memurları, sessiz yaptıkları yürüyüşle eylemlerini tamamladı.

Gösteride cenaze marşı çalınması ve birkaç polisin onurlarını kaybettiklerini sembolize etmek için siyah bir tabutu omuzlarında taşımaları dikkati çekti.

Polis sendikalarının sözcüleri tarafından basına yapılan açıklamada, kapitalizm karşıtı bazı kesimlerin polisi suçladığı, kullandığı ve manipülasyon yaptığı iddia edilerek, emniyet kurumunun siyasi çekişmelerin dışında tutulmasını istedikleri vurgulandı.

İspanyol basını, gösterinin resmi gerekçesi olarak gösterilmemesine karşın Katalonya özerk yönetim hükümetine dışarıdan destek veren radikal sol görüşlü ve ayrılıkçı Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinin son yıllarda polislere yönelik söylemlerinin güvenlik mensuplarını rahatsız ettiği ve gösterinin arkasındaki temel nedenin bu olduğunu yazdı.