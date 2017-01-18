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DÜNYA

İşte Trump'ın 200 milyon dolarlık devir teslim töreni!

18 Ocak 2017 Çarşamba, 13:25:06 AA

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    ABD'de 8 Kasım'da başkan seçilen Donald Trump, 200 yıldır ABD Kongresinde düzenlenen geleneksel yemin töreniyle Beyaz Saray'ı Barack Obama'dan devralacak.

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    Donald Trump için düzenlenecek yemin töreni için haftalardır yoğun çalışmalar yapılıyor. Maliyetinin 200 milyon doları bulacağı tahmin edilen 3 günlük devir teslim törenine, görevini devredecek Obama ve ailesi başta olmak üzere ABD'nin sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılacak.

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    ABD Kongre binasının bahçesinde düzenlenecek törene 900 bine yakın Amerikalının katılması bekleniyor.

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