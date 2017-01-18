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Bu yemin metninin sonunda ABD başkanları geleneksel olarak ayrıca "Tanrım bana yardım et." ifadesini de kullanıyor. Bu ifade, anayasadaki yemin metninde yer almasa da bugüne kadar ABD başkanlarının çoğu tarafından yeminin sonunda dile getirildi. Trump'ın da bu ifadeyi kullanması bekleniyor. Ayrıca metindeki "yemin ederim" ifadesini de bugüne kadar bazı başkanlar "beyan ederim" şeklinde kullandı. (Theodore Roosevelt'in yemin töreninden bir kare.)