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Çin'de ikinci kez evlenenlere düğün yasak

Çin'de israfı engellemek amacıyla ikinci kez evlenenlere düğün yapmak yasaklandı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 21:19:52 Güncelleme: 21:22:42 AA

Çin'de ikinci kez evlenenlerin düğün yapmasına, israfı engellemek amacıyla yasak getirildi.

Guizhou Evening Post'un Kaili kenti yetkililerine dayandırdığı haberde, eyalette bundan böyle yalnızca cenazeler ve ilk evlilikler için tören düzenlenebileceği belirtildi.

Aynı zamanda, birden çok bayrama ve bir düğün için farklı mekanlar kullanılmasına da yasak getirildiği kaydedildi.

Gelin ve damadın düğün yapabilmeleri için daha önce evlilik yapmadıklarını belgelemeleri ve ilgili mercilere başvuruda bulunarak kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Yasak kapsamında yetkililerin, ilgili departmana ayrıntıları bildirmeden düğünleri basamayacakları belirtildi.

Düzenlemeyle cenaze sahiplerine de cenaze törenine ilişkin harcamaları en geç 10 gün içinde beyan etmeleri zorunluluğu getirildi.

Söz konusu yasak, Çin'in Weibo sosyal paylaşım sitesinde tartışmalara neden oldu.

Bazı kullanıcılar, Guizhou eyaletinin Kaili gibi zengin kentleriyle kırsal yerleri arasındaki servet farkı nedeniyle yasağı onaylarken, bazıları da bu yasağın yalnızca yolsuzluklardan istifade eden yetkililere uygulanması gerektiğini savundu.

 

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