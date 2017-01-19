İtalya'da depremlerin ardından bir otel çığ altında kaldı!

İtalya'nın orta kesimlerinde son günlerde ard arda meydana gelen depremlerin etkisiyle meydana gelen çığ sonucu Pescara bölgesindeki bir otel çığ altında kaldı.

Reuters'ın haberine göre Rigopiano adlı otelde yaklaşık 30 kişinin çığ altında kaldığı açıklandı.

Çığ altında kalan otelin helikopterden çekilen fotoğrafı

İtalya sivil koruma departmanı başkanı Fabrizio Curcio, Rigopiano otelinde bulunan misafir ve personelden oluşan yaklaşık 30 kişiden haber alınamadığını söyledi.

Diğer yetkililer ise öldüklerini söylemek için çok erken olduğunu belirtti.

İtalyan medyası çığ felaketi sonrası çok sayıda ölü olduğunu aktarmıştı fakat yetkililer bu iddiaları reddetti.

Yapılan ilk açıklamada çığ altında mahsur kalan 27 hotel müşterisi ve personelinin yanısıra bölgede bulunan başka kişilerin de çığ altında kalmış olmasından korkulduğu bildirilmişti.

4 DEPREMDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya'nın orta kesiminde dün yaşanan 4 depremde bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA'nın haberine göre İtalyan basınında, geçen yıl ağustos ayında deprem nedeniyle 300 kişinin yaşamını yitirdiği bölgede dün yerel saatle 10.25te 5,1; 11.15te 5,5; 11.25te 5,4 ve 14.34te 5,1 büyüklüklerinde oluşan yer sarsıntılarının ardından yaşananlarla ilgili haberlere yer verildi.

Buna göre, arama kurtarma ekipleri Castel Catagna beldesinde enkaz altında kalan 83 yaşındaki bir erkeğin cesedine ulaştı.

Castiglione Messer Raimondo beldesinde de itfaiye ekipleri bir anne ve çocuğunu enkaz altından kurtardı.

"YARDIM EDİN, SOĞUKTAN ÖLÜYORUZ"

Dailymail'in haberine göre otelin içinde mahsur kalan bir kişinin yolladığı düşünülen mesajda, "Yardım edin, soğuktan ölüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan şimdiye kadar iki kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Otelde mahsur kalanlardan biri böyle kurtarıldı.

Reuters, polisin çığ altında kalan otelin içinden çektiği videodan kareler yayınladı.