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DÜNYA

İran'da 17 katlı bina çöktü! 30 ölü

İran'ın başkenti Tahran'da bir binanın çıkan yangın sonucu çökmesi 30 itfaiyecinin hayatını kaybettiği, en az 75 yaralının olduğu bildirildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 12:44:18 Güncelleme: 16:31:03 HABERTURK.COM

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan 17 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü.

Associated Press'in haberine göre çöken binada 30 itfaiyeci hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, faciada 45'i itfaiyeci olmak üzere en az 75 yaralının bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, yanan binanın çökmesi ihtimaliyle Türkiye büyükelçiliğinin boşaltıldığı ve çökmenin büyükelçilik binasına zarar vermediği belirtildi.

İrna'nın haberine göre Plasku, Tahran'ın ilk gökdeleniydi ve yangın sonrası tamamen yıkıldı. Haber ajansı Tahran'daki tüm hastanelerde olağanüstü durum ilan edildiğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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YORUMLAR 7
  • Misafir 4 saat önce
    italyada kardan 30 kişi, iranda yangından 30 kişi öldü
  • Misafir 4 saat önce
    çelik konstrüksiyonun sonu
  • Misafir 4 saat önce
    Allah rahmet eylesin.
  • Misafir 4 saat önce
    nasıl bir bina bu, yangından sonra çöküyor???
  • Misafir 5 saat önce
    terör olabilir.
  • Misafir 5 saat önce
    üzücü :((
  • Misafir 5 saat önce
    allah rahmet eylesin
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