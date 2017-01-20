Senegal ordusundan Gambiya'ya müdahale

Senegal ordu birliklerinin, Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahale başlattığı bildirildi.

Senegal ordu sözcüsünden yapılan açıklamaya göre, Senegal'in de yer aldığı Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkeleri'ne (ECOWAS) ait ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini belirtti.

Askeri hareketliliğin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahale hazırlığı yapan ECOWAS destek kararından sonra başladığı kaydedildi.

Adının açıklamasını istemeyen bir ECOWAS yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Senegal sınırını geçerek Gambiya'daki Farafenni kentine sorunsuz bir şekilde girdiğini açıklamıştı.

Gambiya ordusunun ECOWAS ordu birliklerine herhangi bir direnç göstermediğini kaydeden yetkili, "Farafenni'deki yerel güvenlik güçlerinin beyaz bayraklar sallayarak ECOWAS ordu birliklerinin sorunsuzca geçişine izin verdiler." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, Gambiya'daki siyasi kriz nedeniyle yaptığı acil toplantıda Senegal'in Konsey'e sunduğu karar tasarısını 15 ülkenin tamamının desteğiyle kabul etti.

ECOWAS, Jammeh'in görevi devretmemesi halinde bu ülkeye askeri müdahalede bulunma kararı almıştı.

GENELKURMAY'DAN SEÇİLMİŞ BAŞKANA DESTEK

Gambiya Genelkurmay Başkanı Ousman Badjie'nin, yeni Devlet Başkanı Adama Barrow'un iktidara gelişini kutladığı iddia edildi.

Yerel kaynaklar, Badjie'nin, başkent Banjul'da Barrow'un iktidara gelmesini kutlayanlara eşlik ettiğini aktardı.

Senegal Ordu Sözcüsü Albay Abdul Ndiaye, Senegal'in de yer aldığı Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkelerine (ECOWAS) ait ordu birliklerinin, devlet başkanlığının Barrow'a geçişinin sağlanması için dün Gambiya topraklarına girdiğini belirtmişti.

Ndiaye, Nijerya, Togo ve Mali'nin de Gambiya'ya birlik konuşlandırdığını açıklamıştı.

SENEGAL'DE YEMİN ETTİ

Gambiya'daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Adama Barrow, Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen törende devlet başkanlığı yemini etti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülke temsilcilerinin de katıldığı Senegal'deki töreni yüzlerce kişi yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı büyükelçiliğin dışında kurulan dev televizyon ekranından izledi.

Yemin töreninde konuşan Barrow, "Bugün, hiçbir Gambiyalı'nın unutmayacağı bir gün olacak." dedi.

Ülkede 1 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini kaybedip önce yenilgiyi kabul eden fakat daha sonra devlet başkanlığı görevini bırakmayacağını açıklayan Yahya Jammeh, seçim sonuçlarına ilişkin Gambiya Yüksek Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Görevi barışçıl yollarla devretmesi yönündeki pek çok uluslararası çağrıya rağmen 90 günlük olağanüstü hal ilan eden Jammeh'e yönelik ECOWAS çatısı altında askeri müdahale kararı alınmıştı.

Gambiya meclisi, bugün makamı devretmesi beklenen Jammeh'in görev süresinin üç ay daha uzatıldığını açıklamıştı. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006 ve 2011'de yapılan seçimleri kazanmıştı. Jammeh'in son devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 36'sını aldığı belirtilmişti.