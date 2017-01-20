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Donald Trump için 200 milyon dolarlık tören

20 Ocak 2017 Cuma, 04:54:19 AA

ABD Başkanlığı görevini devralmak üzere New York'tan başkent Washington'a gelen Trump için Lincoln Anıtı önünde yapılan karşılama töreninde konser verildi. Trump 200 milyon dolara mal olacak törenle görevi devralacak

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    ABD'nin 45. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, Kongrenin bahçesindeki devasa yemin töreninin ardından 8 yıldır Beyaz Saray'da oturan Demokrat Barack Obama'dan görevi devralacak.

     

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    8 Kasım'da gerçekleştirilen 58. başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Trump'ın görevi devralacağı tören için başkent Washington'daki hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, 200 milyon dolara mal olacak törenlere yaklaşık 900 bin kişinin katılması bekleniyor.

     

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    ABD Kongresinin bahçesindeki yemin töreni hazırlıklarında sona gelinirken Trump'ın konuşmasını yapacağı sahnedeki titiz çalışmalar dikkat çekti. Belli kategorilere ayrılan dev sahnede farklı renkteki biletlere sahip konuklar için ayrı bölümler hazırlandı.

     

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