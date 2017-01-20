Ayrıca Kongre civarındaki birçok yerin özel güvenlik bariyerleriyle kapatıldığı ve sinyal kesicilerin bulunduğu çok sayıda aracın farklı mekanlara konuşlandırıldığı görüldü. Yetkililer, yarın sabah 06.00'da güvenlik kapılarının açılacağını ve binlerce insanın alana girebilmek için uzun kuyruklar oluşturacağını ifade etti.
Trump'ın tören organizatörleri, devir teslim törenine sayılı günler kala bir yetenek yarışmasında ikinci olan 16 yaşındaki opera sanatçısı Jackie Evancho, Mormon Orkestrası ve bir dans grubunun yanı sıra Toby Keith, 3 Doors Down, Lee Greenwood gibi ünlü şarkıcı ve grupların kutlamalara katılacağını açıkladı.
Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki İsimsiz Asker Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra konser alanına gelen Trump, anıtın önünde toplanan binlerce kişiye hitap etti. Kısa süren konuşmasında Amerikan halkına teşekkür eden Trump, "Bu yolculuk 18 ay önce başladı ve siz benden çok daha fazla iş yaptınız. Ben sadece bir elçiydim." dedi.