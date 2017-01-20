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Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki İsimsiz Asker Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra konser alanına gelen Trump, anıtın önünde toplanan binlerce kişiye hitap etti. Kısa süren konuşmasında Amerikan halkına teşekkür eden Trump, "Bu yolculuk 18 ay önce başladı ve siz benden çok daha fazla iş yaptınız. Ben sadece bir elçiydim." dedi.