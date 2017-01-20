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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın kabine adayları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump'ın Dışişler Bakanı ve Savunma Bakanı adayları ile örüştü

20 Ocak 2017 Cuma, 08:25:22 Güncelleme: 08:26:39 AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yemin ederek göreve başlayacak seçilmiş Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı adayı James Mattis ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, başkentin önemli mekanlarından Union Station'da gerçekleştirilen akşam yemeğinde, ABD'nin müstakbel Dışişleri Bakanı Tillerson ve Savunma Bakanı Mattis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump'ın kendisine destek verenlere teşekkür mahiyetinde düzenlediği akşam yemeğine yeni kabinede yer alacak isimler, Cumhuriyetçi Parti temsilcileri, ABD Kongresinden vekiller ve çok sayıda bağışçı katıldı.

Burada Tillerson ve Mattis ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ile de bir araya geldi.

Devir teslim töreni kapsamında Washington'da bulunan Çavuşoğlu'nun temaslarına bugün de devam etmesi bekleniyor.

Kongrenin bahçesinde bugün yapılacak yemin töreni ile başkanlık görevine başlayacak olan Trump'ın özellikle Ortadoğu'ya ilişkin açılımlarının neler olacağı merakla bekleniyor.

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