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ABD'de tarihi gün

20 Ocak 2017 Cuma, 19:41:28

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump yemin ederek, mevcut Başkan Barack Obama'dan görevi devralacak

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    Bugün yemin ederek ABD Başkanlığı görevini devralacak Donald Trump, ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

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    Başkanlık devir teslim gününe, sabah ilk olarak Beyaz Saray yakınındaki St. John's Kilisesinde dua ederek başlayan Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'a geçti.

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    Obama ile eşi Michele Obama, Trump çiftini Beyaz Saray'ın girişinde kapıda karşıladı. Trump ve Obama çiftinin Beyaz Saray'daki kısa görüşmesinde halef ile selefin birbirlerine başarı dileklerinde bulunduğu ifade edildi.

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