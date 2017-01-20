Bugün yemin ederek ABD Başkanlığı görevini devralacak Donald Trump, ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Başkanlık devir teslim gününe, sabah ilk olarak Beyaz Saray yakınındaki St. John's Kilisesinde dua ederek başlayan Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'a geçti.
Obama ile eşi Michele Obama, Trump çiftini Beyaz Saray'ın girişinde kapıda karşıladı. Trump ve Obama çiftinin Beyaz Saray'daki kısa görüşmesinde halef ile selefin birbirlerine başarı dileklerinde bulunduğu ifade edildi.