21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ABD
DÜNYA

Donald Trump karşıtı gösterilerde 220 gözaltı

ABD Başkanı Donald Trump'ın resmen başkan olması sonrası Trump karşıtı gösteriler hızlandı. Gösteriler de 220 kişi gözaltına alındı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 07:49:21 Güncelleme: 07:51:44

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü yemin ederek resmen başkan olması sonrası düzenlenen Trump karşıtı protestolarda olaylar çıktı. Washington DC'de 220 kişi gözaltına alınırken, 6 polis ise hafif şekilde yaralandı.

Trump'ın resmen başkan olması sonrası düzenlenen Trump karşıtı protestolarda olaylar çıktı. Başkent Washington DC'de göstericiler araçları ateşe verdi, işyerlerinin camlarını kırdı. Barışçıl bir protesto olması beklenirken, yüzleri maskeli birkaç yüz kişilik grup polisin uyarılarına aldırmadı. Göstericiler ve polisler arasında arbede yaşanırken, polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Washington DC'de 220 kişi gözaltına alındı, 6 polis ise hafif şekilde yaralandı.

PROTESTOLAR SÜRECEK

Trump karşıtı gösterilerin bugün de sürmesi bekleniyor. Washington DC'de yaklaşık 200 bin kişinin katılması beklenen bir gösteri ile kadınlar yeni başkan Trump'ı protesto etmek için ABD Kongre Binası'ndan Beyaz Saray'a yürüyecek. Ülkenin başka kentlerinde de protestolar sürecek.

ÇÖP KAMYONLARIYLA KAPATILDI

New York'ta on binlerce kadın Donald Trump'ı protesto etmek için Birleşmiş Milletler yakınlarındaki Dag Hammarskjold Parkı'ndan, 5. caddedeki Trump Tower'a yürüyecek. New York polisi, protestocuların yaklaşmalarını önlemek için hem 5. Caddedeki Trump Tower hem de Central Park yakınlarındaki Trump Uluslararası Hotel ve Tower önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Trump'a ait iki işyerine çıkan yollar, kum yüklü 20'şer tonluk çöp kamyonlarıyla kapatıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Barack Obama, Beyaz Saray'a veda etti
DÜNYA

Obama, Beyaz Saray'a son bakış
Donald Trump göreve hızlı başladı
DÜNYA

Donald Trump göreve hızlı başladı
Donald Trump'ın cesur planı
DÜNYA

Donald Trump'ın cesur planı
NATO'dan Donald Trump'a yanıt
DÜNYA

NATO'dan Trump'a uyarı
ABD'de tarihi gün
DÜNYA

Tarihi törenden çok özel görüntüler
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump yemin etti
DÜNYA

Trump resmen başkan! İşte tarihi konuşması...
Gambiya'da siyasi kriz çözülüyor mu?
DÜNYA

GAMBİYA'DA SİYASİ KRİZ ÇÖZÜLÜYOR MU?
Donald Trump'ın cesur planı
DÜNYA

DONALD TRUMP'IN CESUR PLANI
Kanada'da çıkan yangında bir Türk tüm apartmanı kurtardı
DÜNYA

KANADA'DA YANGIN ÇIKTI, BİR TÜRK TÜM APARTMANI KURTARDI
Barack Obama, Beyaz Saray'a veda etti
DÜNYA

OBAMA, BEYAZ SARAY'A SON BAKIŞ
Donald Trump göreve hızlı başladı
DÜNYA

DONALD TRUMP GÖREVE HIZLI BAŞLADI
Çavuşoğlu, Antonio Tajani ile telefonla görüştü
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU, ANTONİO TAJANİ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ