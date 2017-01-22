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DÜNYA

Madonna: Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm

ABD Başkanı Trump'a karşı düzenlenen 'Kadınlar Yürüyüşü'nde sahne alan Madonna, 'Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm ama bunun bir şey değiştirmeyeceğini biliyordum" dedi

22 Ocak 2017 Pazar, 12:03:09 Güncelleme: 12:20:27 HABERTURK.COM

ABD'li ünlü şarkıcı Madonna, Washington'da ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a karşı düzenlenen 'Kadınlar Yürüyüşü'nde yüz binlerce kişiye katılırken, sahneye çıkarak sürpriz bir performans da sergiledi.

AFP'nin haberine göre Madonna, kalabalığa yaptığı konuşmada Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı birçok kez düşündüğünü fakat bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini bildiğini söyledi.

Sahneye çıkarken, "Sevgi devrimine hoşgeldiniz" diyen Madonna, 'Kadın olarak tiranlığın yeni çağını kabul etmeyi reddedişimize' ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki şarkıcı, "Korkmuyoruz. Yalnız değiliz. Geri adım atmayacağız." dedi.

Madonna, Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'ı seçim kampanyası boyunca desteklemişti.

Clinton'ın seçim yarışını kaybetmesinin ardından Billboard dergisine konuşan Madonna, kadınların bir kadın başkanı kabul etme konusundaki yetersizliklerini dile getirerek şöyle demişti: "Kadınlar, kadınlardan nefret ediyor."

Kadınlar Yürüyüşü'nde sahneye çıkan Madonna, "Bu karanlık bizi uyandırdı. İyilik bu seçimi kazanmadı fakat en sonunda kazanacak." diye konuştu.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 5 dakika önce
    yav he he
  • Misafir 33 dakika önce
    Bunu Türkiyede söylesen birdaha günuüzü göremezsin
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