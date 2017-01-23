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Erdoğan'a Tanzanya'da resmi karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Afrika gezisinin ilk durağı olan Tanzanya'ya ulaştı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:15:55 Güncelleme: 12:26:06 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı kapsayan Doğu Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya’nın başkenti Darüsselam da bulunuyor.

Eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da kendisine eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Darüsselam Julius Nyerere Uluslararası Havaalanı'nda Tanzanya Cumhuriyeti Başbakanı Kassim Majaliwa, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Yasemin Eralp ve büyükelçilik mensupları karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile baş başa görüşecek ve heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.

İki liderin, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Gezinin amacının Türkiye'ye yeni dış ticaret ortakları kazandırmak ve FETÖ ile mücadele olduğu belirtiliyor.

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