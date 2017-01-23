Tecavüz edip, Facebook'tan canlı yayınladılar!

İsveç'te 3 erkekten oluşan bir grubun bir kadına tecavüz ederek, tecavüzü Facebook'tan canlı yayınladığı iddia edildi.

Olayın, olayı kapalı bir Facebook grubunda gören 21 yaşındaki başka bir kadının ihbarı üzerine ortaya çıktığı kaydedildi. Kadının tanıklığına göre, videonun sonunda bir erkek kadına 'Tecavüze uğradın' diyor ve gülüyor.

Polis binlerce takipçisi olan grupta yaşanan olayın başkalarınca da doğrulandığını açıkladı.

Olayın ardından operasyon düzenlediği bir dairede bulunan 3 erkeği gözaltına aldı. İsveç devlet televizyonunun haberinde polis eve vardığında zanlılar kamera kaydı almaya devam ediyordu.