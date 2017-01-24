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İngiliz Yüksek Mahkemesi'nden flaş Brexit kararı!

İngiltere Yüksek Mahkemesi, AB ile Brexit müzakerelerinin başlayabilmesi için parlamento onayı olması gerektiğini şart koştu

24 Ocak 2017 Salı, 13:25:25 Güncelleme: 13:39:28 HABERTURK.COM

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Brexit süreciyle ilgili flaş bir karara imza attı. Kararda, İngiliz Parlamentosu'nun Brexit kararını oylaması gerektiği belirtildi.

Bu karar İngiltere'nin AB'den ayrılmak için görüşmelere parlamento kararı olmadan başlayamayacağı anlamına geliyor. İngiliz hükümeti, daha önce AB'den ayrılmayı düzenleyen 50. maddeyi tek başına yürürlüğe sokup Brexit sürecini başlatmayı planlıyordu.

Ana muhalefette yer alan ve referandumda Brexit karşıtı kampanya yürüten İşçi Partisi'nin lideri, parlamento oylaması olursa referandum sonucuna saygı duyacaklarını açıklasa da İşçi Partisi'nde birçok milletvekilinin aksi yönde oy kullanabilecekleri belirtildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz günlerde 30 Mart'ta 50. maddenin yürürlüğe konularak Avrupa Birliği'nden ayrılık sürecinin başlatılacağını açıklamıştı.

Yüksek Mahkeme'de alınan kararın 8'e karşı 3 oyla alındığı bildirildi.

Hükümetin ilerleyen saatlerde konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 23 dakika önce
    erken seçim
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