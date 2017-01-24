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Almanya'da PKK yöneticisine 3 yıl hapis

PKK'nın Almanya'daki yöneticilerinden Ahmet C, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

24 Ocak 2017 Salı, 20:01:09 Güncelleme: 20:06:42 AA

Almanya'da Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi 52 yaşındaki Ahmet C'ye bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yatak etmek suçlarından 3 yıl hapis cezası verdi.

7. Ceza Dairesi'nde görülen davada Kerim Kod adlı Ahmet C'nin Almanya'da Duisburg, Bonn, Köln, Bielefeld, Essen, Bochum, Dortmund ve Düsseldorf bölgelerinden oluşan kısmın sorumlusu olduğu ve buradan örgüte finansal yardım topladığı tespit edildi.

Verilen 3 yıl hapis cezası kararının temyize açık olduğu vurgulandı.

PKK terör örgütü Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 7 saat önce
    politika hep iki yuzluluk yapiyorlar
  • Misafir 10 saat önce
    merkel geliyorya göz boyama merkel gittikten sonra temyizden berat edere
  • Misafir 10 saat önce
    Aman ne kadar cok.Yarisini geri alin.
  • Misafir 10 saat önce
    Ağzımıza bir parmak bal çalıyorlar.
  • Misafir 10 saat önce
    Ya bırakın... Merkel gelecek ya Şubatta.. Aragaz veriyorlar.... Yemezler Avrupa... Yemezler artık....
  • Misafir 10 saat önce
    Göstermelik
  • Misafir 10 saat önce
    3 yıl ne alaka
  • Misafir 10 saat önce
    GÖSTERMELİK KARAR
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