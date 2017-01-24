Almanya'da PKK yöneticisine 3 yıl hapis

Almanya'da Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi 52 yaşındaki Ahmet C'ye bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yatak etmek suçlarından 3 yıl hapis cezası verdi.
7. Ceza Dairesi'nde görülen davada Kerim Kod adlı Ahmet C'nin Almanya'da Duisburg, Bonn, Köln, Bielefeld, Essen, Bochum, Dortmund ve Düsseldorf bölgelerinden oluşan kısmın sorumlusu olduğu ve buradan örgüte finansal yardım topladığı tespit edildi.
Verilen 3 yıl hapis cezası kararının temyize açık olduğu vurgulandı.
PKK terör örgütü Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.
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YORUMLAR 8
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Misafir 7 saat öncepolitika hep iki yuzluluk yapiyorlar00
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Misafir 10 saat öncemerkel geliyorya göz boyama merkel gittikten sonra temyizden berat edere210
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Misafir 10 saat önceAman ne kadar cok.Yarisini geri alin.180
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Misafir 10 saat önceAğzımıza bir parmak bal çalıyorlar.180
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Misafir 10 saat önceYa bırakın... Merkel gelecek ya Şubatta.. Aragaz veriyorlar.... Yemezler Avrupa... Yemezler artık....150
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Misafir 10 saat önceGöstermelik150
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Misafir 10 saat önce3 yıl ne alaka120
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Misafir 10 saat önceGÖSTERMELİK KARAR210
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