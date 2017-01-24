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Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği yasadışı konut inşaatlarına onay vermesini kınadı

24 Ocak 2017 Salı, 20:14:41 Güncelleme: 20:21:18 İHA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında gerçekleştirdiği yasadışı konut inşaatlarına onay vermesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinin işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave konut inşasına daha onay vermesini şiddetle kınıyoruz. İsrail'i uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden bu sorunlu anlayışı ısrarla sürdürmekten vazgeçmeye çağırıyoruz" denildi.

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