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İsrail Filistin Nebil Ebu Rudeyne
DÜNYA

Filistin'den İsrail'in yeni konut kararına tepki

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, İsrail'in yeni konut kararına tepki gösterdi

24 Ocak 2017 Salı, 21:20:45 Güncelleme: 21:33:59 AA

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in Batı Şeria'da 2 bin 500 yeni konut inşasını onaylamasını, "Uluslararası toplumu hafife almak" olarak değerlendirdi.

Filistin resmi haber ajansı VAFA'nın haberine göre, Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, kabul edilemez bu kararı kınadıklarını ve bunun bazı sonuçlar doğuracağını belirtti.

Yerleşim birimleri inşa etmeye devam edilmesinin istikrar ve güvenliğin yeniden sağlanması yönündeki girişimleri engelleyeceğini, terör ve aşırılığı güçlendireceğini ifade eden Ebu Rudeyne, "Bu karar, Arap dünyası ve uluslararası toplumu hafife almak, kışkırtmak ve meydan okumaktır. Şu anda beklenen, bu meydan okuma karşısında ciddi bir duruş sergilenmesidir." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesine onay vermişti.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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