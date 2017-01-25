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Penelope Fillon
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Fransa'da François Fillon'un eşi için skandal iddia

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimleri öncesi merkez sağın adayı Fillon'un eşinin "parlamenter danışmanı" sıfatıyla hiç çalışmadan 8 yılda 500 bin avro gelir sağladığı ileri sürüldü

25 Ocak 2017 Çarşamba, 01:42:34 Güncelleme: 01:45:17 AA

Fransa'da, cumhurbaşkanı seçimlerinin güçlü adayı François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un "parlamenter danışmanı" sıfatıyla 1998'den itibaren çalışmadan 8 yılda 500 bin avroya yakın maaş aldığı iddia edildi.

Fransız Le Canard Enchaine dergisinde, maaş bordrosunun kanıt olarak sunulduğu haberde, Penelope Fillon'un, eşi tarafından işe alındığı öne sürüldü.

Dergide, Fillon'un ismi açıklanmayan başka bir danışmanının ise Penelope Fillon'un Fransız siyasetçi için hiçbir zaman çalışmadığı yönünde görüş belirttiği yazıldı.

François Fillon'un 2002 yılında merkez sağ hükümete bakan olarak katıldığı kaydedilen dergide, bu tarihten itibaren siyasetçinin eşinin bu kez Fillon'un yedek milletvekili Marc Joulaud'un kağıt üzerinde danışmanlığı yapmayı sürdürdüğü iddiasında bulunuldu.

Dergide, Penelope Fillon'un haksız yere 8 yılda 500 bin avro gelir sağladığı iddiası da ortaya atıldı.

Fransız yasaları, milletvekilli ve senatörlerin yakınlarını danışman sıfatıyla işe almasına yasak getirmiyor ancak yasalar hiç çalışmadan danışmanlara maaş ödenmesine şiddetle karşı çıkıyor.

Fransa'da son kamuoyu yoklamalarında nisan ve mayıs aylarında yapılacak iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerini merkez sağın adayı François Fillon'un kazanması ihtimali yüksek görülüyor.

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