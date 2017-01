Trump’a karşı direnişin yüzü Müslüman Munire

Dünyanın her yerinde hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump’a karşı sokağa dökülen kadınların ellerinde taşıdığı ABD bayrağıyla başını kapatmış kadın illüstrasyonunun mankeni ortaya çıktı. İngiliz Guardian Gazetesi, ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın ünlü ‘Umut-Hope’ adlı posterine de imza atan sanatçı Shepard Fairey tarafından hazırlanan afişteki yüzün New York’ta yaşayan Munire Ahmed (32) olduğunu ortaya çıkardı. 1970’lerde bebek yaşta ailesiyle Bangladeş’ten göç edip Amerika’ya yerleşen ve New York’un Queens bölgesinde büyüyen Ahmed, Müslüman bir Amerikalı ancak günlük yaşantısında başörtüsü takmıyor.

Munire Ahmed gazeteye, “Hem Amerikalıyım hem de Müslüman, her ikisinden de gurur duyuyorum” dedi.

GAZETE HABERTÜRK