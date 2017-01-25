Kim Kardashian'ın ABD Başkanı olma şansı...

ABD'de Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerinin ardından gözler 2020'de yapılacak bir dahaki seçimlere çevrildi.

Bazı bahis siteleri şimdiden 2020 için başkanlık ihtimallerini açıklarken, renkli isimler de şimdiden listede kendine yer buldu.

Paddy Power isimli sitede yer alan bahis oranlarına göre 2020'deki yarış için en şanslı isim mevcut başkan Donald Trump olarak gösteriliyor. Trump'ı ise 7/1'lik oranıyla mevcut Başkan Yardımcısı Mike Pence takip ediyor. Bu oran Pence'e yatıracağınız her 1 dolar için 7 dolar kazanmanız anlamına geliyor.

Listede Leonardo DiCaprio, George Clooney ve Kevin Spacey gibi Hollywood yıldızları yer alırken, Trump'ın kızı Ivanka Trump ve Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın başkanlığı için de bahis oynanabiliyor.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian da 275/1'lik oranıyla listede kendine yer bulan bir diğer isim oldu.