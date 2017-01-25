Bulgaristan'da yeni hükümeti belli oldu

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkeyi 26 Mart'ta yapılacak erken parlamento seçimlerine götürecek geçici teknokratlar hükümetinin kabine üyelerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Prof. Ognyan Gercikov'un kabinesi dördü başbakan yardımcısı olmak üzere 19 bakandan oluşacak ve geçici kabine üyeleri 27 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek törenle halka takdim edildikten sonra göreve başlayacak.

Geçici teknokratlar hükümetinin listesi şu şekilde sıralandı:

"Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı İlko Semerciev, Başbakan Yardımcısı ve İç Düzen, Güvenlik ve Savunma Bakanı Stefan Yanev, Başbakan Yardımcısı ve Avrupa Fonları Başkanı Malina Krumova, Başbakan Yardımcısı ve Bulgaristan'ın 2018 yılındaki Avrupa Birliği Dönem Başkanlığına Hazırlıklarından Sorumlu Bakanı Denitza Zlateva, İçişleri Bakanı Plamen Uzunov, Maliye Bakanı Kiril Ananiev, Çalışma ve Sosyal Bakanı Gılıb Donev, Bölgesel Geliştirme ve İskan Bakanı Spas Popnikolov, Eğitim ve Bilim Bakanı Nikolay Denkov, Dışişleri Bakanı Radi Naydenov, Adalet Bakanı Mariye Pavlova, Kültür Bakanı Raşko Mladenov, Çevre ve Sular Bakanı İrina Kostova, Tarım ve Gıda Bakanı Hristo Bozukov, Ulaştırma, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev, Ekonomi Bakanı Teodor Sedlarski, Enerji Bakanı Nikolay Pavlov, Turizm Bakanı Stela Baltova, Gençlik ve Spor Bakanı Daniela Daşeva"

Cumhurbaşkanı Radev'in kurduğu hükümetinin hukuk profesörü olan Başbakanı Ognyan Gercikov (71), ülkenin eski kralı Simeon Sakskoburgotski'nin kurmuş olduğu İkinci Simeon Ulusal Hareketi (NDSV) partisi adına Başbakan olduğu döneminde parlamento başkanı olarak görevde bulunmuştu. Ticaret Hukuku alanında akademik kariyer yapan Gercikov dengeli bir siyasetçi ve alanında başarılı uzman olarak tanımlanıyor.

Uluslararası İlişkiler mezunu olan Dışişleri Bakanı Radi Naydenov (55) da Sakskoburgotski'ni Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptıktan sonra sırasıyla Viyana ve Berlin büyükelçiliği yapmıştı.

Radev, dün parlamentonun feshedilmesine ve erken seçimin 26 Mart'ta yapılmasına karar verdiğini açıklamıştı.