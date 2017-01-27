27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Theresa May Donald Trump
DÜNYA

İngiltere Başbakanı Theresa May'den Donald Trump'a Rusya uyarısı

Trump ile görüşmek üzere ABD'ye gelen May, Philadelphia'daki konuşmasında Trump'a "Putin'e karşı dikkatli olması" tavsiyesinde bulundu

27 Ocak 2017 Cuma, 04:56:44 Güncelleme: 05:12:46

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bu ülkeye gelen İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhuriyetçi Partinin Philadelphia'daki toplantısında yaptığı konuşmada Trump'a, "Putin'e karşı dikkatli olması" tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı May, Philadelphia'daki Cumhuriyetçi Parti liderleri toplantısında ABD-İngiltere ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu

Konuşmasının önemli bir bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin "güçlü ve sağlam" olduğunu anlatan May, ABD ile İngiltere'nin aynı ilkeler etrafında dünya meselelerine baktığını vurguladı.

Daha önce Rusya ile ilişkileri düzeltmek istediğini ifade eden Trump'a "tedbirli olması" tavsiyesinde bulunan May, "Rusya'ya gelince, Başkan Reagan'ın da Mihail Gorbaçov ile müzakere ederken takındığı 'güven, fakat doğrula' tavrını takınmakta fayda var. Ayrıca Başkan Putin'e gelince 'ilişki kur ama dikkatli ol' tavsiyesinde bulunurdum." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Kırım'daki işgalini de eleştiren May, Moskova'nın adımlarının dikkatli ve yakından izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

-DEAŞ'IN YAPTIKLARI TÜM MÜSLÜMANLARA MAL EDİLEMEZ"

May, ABD ile İngiltere'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelede çok kararlı iki ortak olduğunu belirtti.

DEAŞ'ın İslam dininin adını kullanarak yaptığı işlerin tüm Müslümanlara mal edilemeyeceğini vurgulayan Theresa May, İngiltere'de de çok sayıda Müslüman vatandaşın üretken ve barışçıl şekilde yaşadığını anlattı.

İran'la nükleer anlaşmaya da değinen May, anlaşmanın zorluklar ve dikkatle takip edilmesi gereken maddelerle dolu olduğunu ancak işlediği ölçüde Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellediğini kaydetti.

May ayrıca, uluslararası kurumların fonksiyonlarının çok önemli olduğunu ancak bu kurumların sorgulanır hale geldiğini ve reform ihtiyacının öne çıktığını sözlerine ekledi.

Başkent Washington'da bugün Trump ile görüşecek İngiltere Başbakanı May, 20 Ocak'ta görevi devralan yeni ABD Başkanı'nın ilk yabancı diplomatik konuğu olacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    Aaa Ingiltere'ye kesinlikle guvenmeliyiz.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'li eski bakan Albright: Müslüman olarak kayıt yaptırmaya hazırım
DÜNYA

ABD'li eski bakan Albright: Müslüman olarak kayıt ...
Trump'ın danışmanından ABD medyasına: Çenenizi kapatın!
DÜNYA

Trump'ın danışmanından ABD medyasına: Çenenizi ...
ABD havalimanında Müslüman çalışana saldırı!
DÜNYA

ABD havalimanında Müslüman çalışana saldırı!
Putin'le Trump ilk kez görüşecek
DÜNYA

Putin'le Trump ilk kez görüşecek
Katar, Trump'ın 'güvenli bölge' planını memnuniyetle karşıladı
DÜNYA

Katar, Trump'ın 'güvenli bölge' planını memnuniyetle ...
Trump'tan Pentagon'a DEAŞ talebi
DÜNYA

Trump'tan Pentagon'a DEAŞ talebi
İranlı yıldızdan Oscar Töreni'ne Trump boykotu!
DÜNYA

İRANLI YILDIZDAN OSCAR TÖRENİ'NE TRUMP BOYKOTU!
ABD'li eski bakan Albright: Müslüman olarak kayıt yaptırmaya hazırım
DÜNYA

ABD'Lİ ESKİ BAKAN ALBRİGHT: MÜSLÜMAN OLARAK KAYIT YAPTIRMAYA HAZIRIM
ABD'li aktör Facebook canlı yayınında intihar etti!
DÜNYA

ABD'Lİ AKTÖR FACEBOOK CANLI YAYININDA İNTİHAR ETTİ!
Adalet Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kaçan darbeciler için talep!
DÜNYA

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİLER İÇİN İKİNCİ TALEP!
PYD, sivillere ateş açtı! 7 ölü
DÜNYA

PYD, SİVİLLERE ATEŞ AÇTI! 7 ÖLÜ
Tuvalet izni verilmeyen öğrenciye 1,3 milyon dolar tazminat!
DÜNYA

TUVALET İZNİ VERİLMEYEN ÖĞRENCİYE 1,3 MİLYON DOLAR TAZMİNAT!