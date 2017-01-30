30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Barack Obama Donald Trump
DÜNYA

Barack Obama'dan Donald Trump'a tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkeye vize yasağı getirmesine Barack Obama'dan tepki geldi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 23:36:30 Güncelleme: 23:56:57 AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeden gelenlere vize yasağı getiren kararına tepki gösteren önceki Başkan Barack Obama, "İnançları veya dinleri sebebiyle bireyleri ayrımcılığa tabi tutma fikrine kesinlikle katılmıyorum." dedi.

Yeni Başkan Trump'ın, Suriye, Irak, İran, Sudan, Yemen, Somali ve Libya'dan gelenlere 90 gün boyunca vize vermeme kararının yankıları sürüyor.

20 Ocak'ta görevi Trump'a devreden önceki Başkan Obama'nın sözcüsü Kevin Lewis, yaptığı yazılı açıklamayla, Obama'nın karara büyük tepki gösterdiğini ifade etti.

Açıklamada, Obama'nın, "İnançları veya dinleri sebebiyle bireyleri ayrımcılığa tabi tutma fikrine kesinlikle katılmıyorum." sözleriyle Trump'ın vize yasağı kararını reddettiği bildirildi.

Ayrıca söz konusu karara karşı hafta sonu gerçekleştirilen eylemleri "cesaret verici" bulduğunu kaydeden Obama, ülke geneline yayılan bu siyasi aktivizmin çok önemli olduğunu belirtti.

Lewis'in açıklamasında, "Anayasal haklarını savunmak üzere bir araya gelen Amerikalıların, ülkenin değerleri söz konusu olduğunda tam da yapmaları beklenen şeyi yaptıklarını" vurgulandı.

Cuma günü imzaladığı kararname ile Trump yönetimi, söz konusu 7 ülkeden gelenlere 90 gün boyunca vize verilmeyeceği kararını almıştı. Kararı savunan Trump, "adı geçen ülkelerin Obama döneminde 'terörle ilintili ülkeler' listesine alındığını" ifade etmişti.

Ülke genelinde vize yasağına tepki protestoları devam ederken Demokrat Parti liderleri, söz konusu başkanlık kararnamesini hükümsüz kılacak bir yasa hazırlığında olduklarını açıklamıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'nun görüşeceği tarih belli oldu
DÜNYA

Trump ve Netanyahu'nun görüşeceği tarih belli oldu
Donald Trump’tan F-35 açıklaması
DÜNYA

Trump: 600 milyon dolar tasarruf yaptık
İngiltere'den Donald Trump'ın vize yasağına tepki
DÜNYA

İngiltere'den Trump'ın vize yasağına tepki

Antonio Guterres: Bu karar ciddi bir endişe kaynağı
DÜNYA

BM Trump'ın o kararından endişeli
Irak Meclisi Donald Trump kararını onayladı
DÜNYA

Irak Meclisi, Trump kararını onayladı
Avrupa Parlamentosu Brexit Müzakerecisi'nden Trump açıklaması
DÜNYA

"Trump, AB'nin varlığı için tehdit"
Antonio Guterres: Bu karar ciddi bir endişe kaynağı
DÜNYA

BM TRUMP'IN O KARARINDAN ENDİŞELİ
'Esed komada' iddiası!
DÜNYA

'ESED KOMADA' İDDİASI!
Beyaz Saray, ABD’ye destek veren Iraklıların listesini istedi
DÜNYA

PENTAGON ŞİMDİ DE O IRAKLILARIN LİSTESİNİ İSTİYOR
İngiltere'den Donald Trump'ın vize yasağına tepki
DÜNYA

İNGİLTERE'DEN TRUMP'IN VİZE YASAĞINA TEPKİ

Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'nun görüşeceği tarih belli oldu
DÜNYA

TRUMP VE NETANYAHU'NUN GÖRÜŞECEĞİ TARİH BELLİ OLDU
Donald Trump’tan F-35 açıklaması
DÜNYA

TRUMP: 600 MİLYON DOLAR TASARRUF YAPTIK