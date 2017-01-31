Kanada'da cami saldırısında ölenler için anma törenleri

Kanada’nın Quebec City kentindeki terör saldırısında ölenler için ülkede gece boyunca dua ve anma törenleri düzenlendi.

Farklı kentlerde düzenlenen törenlere, her din ve düşünce grubundan insanlar katıldı.

Saldırının yapıldığı Quebec City kentindeki Ste-Foy bölgesinde düzenlenen törene Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Muhafazakar Parti Lideri Rona Ambrose, Yeni Demokrat Parti Lideri Thomas Mulcair, bakanlar, milletvekilleri ve binlerce kişi katıldı.

Törenlerde her dinden dualar edilirken, Başbakan Trudeau’nun katıldığı törende Kur’an’dan ayetler ve Arapça dualar okundu. Quebec City’de düzenlenen törene katılanlar, saldırıya uğrayan Quebec İslam Merkezi Camisi’ne çiçekler bırakıp mum yakarak dua etti.

-Ölenlerin kimlikleri açıklandı

Bu arada saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri de açıklandı. Daha önceki açıklamalarda "yaşları 35 ile 70 arasında 6 kişi" olarak belirtilen şehitlerin isimleri şöyle: Azzeddine Soufiane (57), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti (44), Mamadou Tanou Barry (42), Ibrahima Barry (39) ve Abdelkerim Hassane (41)

-Saldırgan tek kişi

Öte yandan saldırının olduğu ilk anlarda 3 kişi olarak duyurulan terörist sayısının 1 kişi olduğunun belirlendiği açıklandı.

Quebec Eyalet Polisi’nin açıklamasına göre, saldırının ardından Alexandre Bissonnette ile gözaltına alınan Muhammed Kadir’in, saldırgan değil şahit olduğu duyuruldu.

27 yaşındaki Alexandre Bissonnette, dün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından 6 kez birinci derece cinayet, 5 kez cinayete teşebbüs ve ateşli silah kullanmak suçlarından tutuklandı.

RCMP sözcüsü Camille Habel, Alexandre Bissonnette’nin devam eden soruşturmanın sonucuna bağlı olarak daha sonra terörle ilgili suçlamalarla yüz yüze gelebileceğini söyledi.