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Demokrat vekiller Donald Trump'ın vize yasağını protesto etti

ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan onlarca Demokrat Parti vekili, binlerce protestocu eşliğinde Trump'ın vize yasağını hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini vurguladı

31 Ocak 2017 Salı, 08:39:27 Güncelleme: 08:40:46 AA

ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan onlarca Demokrat Parti vekili, binlerce protestocu eşliğinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına vize yasağı getiren kararını hiçbir şekilde tanımayacaklarını açıkladı.

Cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına 90 gün süreyle ABD kapılarını kapatan Trump'ın bu kararına tepkiler devam ediyor.

ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan çok sayıda Kongre üyesi Demokrat vekil, Trump'ın vize yasağını protesto etti.

Binlerce kişinin katıldığı protestoda, Temsilciler Meclisinde Demokratların Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Senatoda Demokratların Azınlık Lideri Chuck Schumer, Teksas vekili Sheila Jackson Lee, Michigan vekili Brenda Lawrence ile diğer bazı Demokrat vekiller söz aldı.

"Başkanın yaptığı şey anayasal değil." diyen Pelosi, kalabalığa Trump yönetimine karşı durmaları çağrısında bulundu.

Schumer de söz konusu kararın kaldırılacağı güne kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu karar bizi daha güvensiz kılacak." şeklinde konuştu.

"Yasağa hayır, duvara hayır" sloganları eşliğinde konuşan Demokratların başkan aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders da "Müslümanlardan nefret etmiyoruz ve bunu onların bilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Protestolar devam ederken söz alan Irak vatandaşı bir kadın, "ailesinin bu vize yasağı sebebiyle bölündüğünü ve bazı aile fertlerinin ABD'ye gelemediğini" kaydetti.

ABD Meclisindeki Demokrat Parti üyelerinin, Trump'ın mültecilerin ülkeye girişini önemli ölçüde sınırlandıran yeni kararnamesini durduracak bir yasa tasarısı sunmaya hazırlandıkları bildirilmişti. Hazırlanan yasa tasarısı sayesinde ülkeye giriş yapmak isteyen insanların dini tercihleri ve vatandaşlıkları sebebiyle mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedilmişti.

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