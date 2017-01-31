Suudi Arabistan gemisine Kızıldeniz'de teknelerle intihar saldırısı!

Yemen'de İran destekli Husiler'le Suudia Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen hükümet arasındaki savaş büyüyerek devam ediyor.
Koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de devriye görevi yapan Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemiye intihar saldırısı düzenlendi.
Husiler'in teknelerle düzenlediği intihar saldırısının ardından geminin arka kısmında bir yangın oluştuğu, yangın kontrol altına alınsa da geminin hasar aldığı belirtildi.
Koalisyon güçlerinin açıklamasında, Kızıldeniz'deki Hudeyne Limanı'nın Husiler'in kontrolünde olmasının tehlikeyi arttırdığı vurgulandı.
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