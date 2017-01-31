Yunanistan'daki sığınmacı kampından yürek yakan haber
31 Ocak 2017 Salı, 18:39:12 | Güncelleme: 18:50:10
AA
Ritsona sığınmacı kampında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Suriyeli iki aylık bebek, Halkida Mezarlığında toprağa verildi
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Yunanistan'da Ritsona sığınmacı kampında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Suriyeli iki aylık bebek, Halkida Mezarlığında defnedildi.
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Avrupa'ya yolculuklarında sınırların kapatılmasının ardından Yunanistan'da mahsur kalan Suriyeli sığınmacı Temmo ailesinin 2 aylık bebeği Nurşan için cenaze töreni düzenlendi.
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Törene, bebeğin babasının yanı sıra kamp çalışanları ve ailenin yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Nurşan bebeğin minik bedeni dualar eşliğinde Halkida mezarlığında toprağa verildi.
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Bebeğin mezarının yanı başına bir demet çiçeğin yanı sıra ölmeden önce sarılı olduğu gri renkli battaniyenin de bırakılması duygusal anlara neden oldu.
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Gözü yaşlı baba İbrahim Temmo, AA muhabirine, Nurşan bebeğin cumartesi gece geç saatlerde rahatsızlandığını, ancak hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığını söyledi.
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Yaklaşık 10 ay önce eşi, 4 yaşındaki oğlu ve 2 yaşındaki kızıyla kaçak yollarla Yunanistan'a geldiklerini anlatan Temmo, bir an önce kamptan ayrılarak, Avrupa'da yeni hayatlarına başlamak istediklerini ifade etti.
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Resmi verilere göre, Yunanistan'da toplam 60 bin civarında sığınmacı bulunuyor.
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Avrupa ülkelerinin sınırları kapatmasının ardından Yunanistan'da mahsur kalan sığınmacılar, bulundukları kamplarda zorlu kış koşullarıyla mücadele ediyor.
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Geçen haftalarda ülkeyi etkisine alan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı sebebiyle Moria kampında halen yazlık çadırlarda kalan yüzlerce sığınmacının durumları gündeme gelmişti.
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Yunanistan'ın kış şartlarına hazırlıksız yakalanması ve sığınmacılara yeterli imkanlar sağlayamaması birçok sivil toplum kuruluşunun eleştirisine yol açıyor.
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Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında da son bir haftada 3 kişi yaşamını kaybetmişti.
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere birçok uluslararası sivil toplum kuruluşu, kamp koşullarını "acınası" ve "dehşet verici" olarak nitelendirmiş, Yunan hükümetinin acilen harekete geçmesi için çağrıda bulunmuştu.