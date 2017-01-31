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Yunanistan'daki sığınmacı kampından yürek yakan haber

31 Ocak 2017 Salı, 18:39:12 AA

Ritsona sığınmacı kampında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Suriyeli iki aylık bebek, Halkida Mezarlığında toprağa verildi

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    Yunanistan'da Ritsona sığınmacı kampında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Suriyeli iki aylık bebek, Halkida Mezarlığında defnedildi.

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    Avrupa'ya yolculuklarında sınırların kapatılmasının ardından Yunanistan'da mahsur kalan Suriyeli sığınmacı Temmo ailesinin 2 aylık bebeği Nurşan için cenaze töreni düzenlendi.

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    Törene, bebeğin babasının yanı sıra kamp çalışanları ve ailenin yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Nurşan bebeğin minik bedeni dualar eşliğinde Halkida mezarlığında toprağa verildi.

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