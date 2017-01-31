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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere birçok uluslararası sivil toplum kuruluşu, kamp koşullarını "acınası" ve "dehşet verici" olarak nitelendirmiş, Yunan hükümetinin acilen harekete geçmesi için çağrıda bulunmuştu.