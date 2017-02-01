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İsrail Birleşmiş Milletler
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BM'den İsrail'e uyarı daha

Birleşmiş Milletler, İsrail'in 3 bin yeni yerleşim birimi inşa edilmesini onaylaması nedeniyle bir kez daha uyardı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 19:55:15 Güncelleme: 20:10:41 AA

Birleşmiş Milletler, İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarında Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin yeni yerleşim birimi inşa edilmesini onaylamasına ilişkin iki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha uyardı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yeni yerleşim brimi planlarının endişe verici olduğu belirtildi.

Taraflara müzakerelere tekrar dönülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "(İsrail'i) İki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha uyarıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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