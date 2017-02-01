Polonya, 2010'daki uçak kazasını BM'ye taşıyacak

Polonya, Rusya'nın 2010'da Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve eşi Maria Kaczynska'nın ölümüne neden olan uçağın enkazını vermemesi üzerine davayı Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı'na götüreceğini açıkladı.

Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, Rusya'da 2010'da Smolensk Havalimanına iniş yaparken ormanlık alana düşen ve ülkenin Devlet Başkanı Lech Kaczynski ile eşi Maria Kaczynska'nın ölümüne yol açan uçak kazası davasını Lahey'deki BM Uluslararası Adalet Divanına götüreceğini bildirdi.

Polonya Savunma Bakanı Antoni Macierewicz, 2010'da Kaczynski ile 95 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili Rusya'yı suçlamıştı.

Macierewicz, "Moskova yönetimi uçağın özellikle Smolensk'te düşmesi için çaba sarf etti. Bizde bunun kanıtları var." şeklinde iddiada bulunmuştu.

Bakan Macierewicz, soruşturma komisyonunun gizlediği bilgilerin ve komisyon üyelerinin itiraflarının da ellerinde olduğunu ileri sürmüştü.

Eski Polonya Devlet Başkanı Kaczynski'yi taşıyan Tupolev 154 tipi uçak, 10 Nisan 2010'da Rusya’nın Smolensk Havaalanı'na inerken ormanlık alana düşmüş, kazada 95 kişi yaşamını yitirmişti.

Polonya, kazaya yoğun sisin yanı sıra Polonyalı pilotlar ile Rus hava trafik kontrolörlerinin hatasının neden olduğunu açıklamıştı. Rusya’nın uçağın enkazını iade etmemesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimin yükselmesine yol açmıştı.